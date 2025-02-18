انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطري والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة

أعلن مصدر مطلع، انتهاء جولة المباحثات بين الوفد المصري والقطرى والإسرائيلي والأمريكي بنجاح في القاهرة.

نجاح الجهود المصرية القطرية

أكد المصدر لـ"القاهرة الإخبارية"، نجاح الجهود المصرية القطرية في الإفراج عن باقى المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين يوم السبت القادم، وذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية أعلنت ظهر اليوم إنها تستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم ٤ مارس ٢٠٢٥ بالقاهرة.

استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة العربية الطارئة

وقالت وزارة الخارجية والهجرة فى بيان لها، إن ذلك يأتي فى إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة

وأوضح البيان أنه تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.

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