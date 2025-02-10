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خارج الحدود

عباس يلغي المخصصات المالية لذوي الأسرى والشهداء، وحماس تصف القرار بالمشين

أبو مازن، فيتو
أبو مازن، فيتو

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسومًا يلغي نظام دفع المخصصات المالية لعائلات "الأسرى والشهداء والجرحى"، بحسب نص القرار.

إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات “الأسرى والشهداء والجرحى”

وأمر عباس، بنقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية المسئولة عن مخصصات العائلات، إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبموجب هذا القرار، ذكرت وكالة "وفا" الرسمية، ستتم إحالة صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني.

وستكون مسئولة عن تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة دون تمييز، بحسب بيان وكالة الأنباء الحكومية.

ويُدير مؤسسة التمكين الاقتصادي مجلس أمناء يعيّنه الرئيس محمود عباس عباس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية بما فيها الرقابة من مؤسسات دولية.

 

استغلال كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لتستفيد منها مختلف الفئات الفلسطينية

ويأتي القرار، وفق البيان، من أجل استغلال كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لتستفيد منها مختلف الفئات الفلسطينية، خصوصًا مع زيادة الأسر المحتاجة منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من عام، التي توقفت أواخر يناير الماضي بمقتضى اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

من الأهداف الأخرى للقرار، قالت "وفا"، استعادة برامج المساعدات الدولية الذي تم وقفه في السنوات الماضية، وتحتاجه السلطة لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار.

كذلك "فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات المالية التي تقوم بها إسرائيل على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، التي وصلت لمليارات الشواقل".

 

حماس تستنكر قرار محمود عباس

بدورها، قالت حركة حماس إنها تستنكر قرار رئيس السلطة بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى والتخلي عن قضيتهم.

وأضافت حماس: "وقف المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى تصرف غير وطني وندعو للتراجع الفوري عنه.. والمطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، وأن نحافظ على عائلاتهم بدلا من التخلي عنها".

وتابعت حماس: "تحويل فئة عائلات الأسرى والشهداء التي قدمت أغلى ما تملك إلى حالات اجتماعية أمر مشين".

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