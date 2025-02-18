ياسر علي ماهر: رجل مجهول أخبرني برؤية والدي في الجنة

كشف الفنان ياسر علي ماهر عن تفاصيل مؤثرة حول والده الراحل، خلال استضافته في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل عن والده

وأكد ياسر علي ماهر أن والده كان صوفيًا وكان يتمنى أن يكون وليًا، وأضاف قائلا: "ومات على يدي.”

وتابع ياسر أنه في اليوم التالي لوفاته، جاء رجل بسيط وفقير لا تعرفه العائلة، وأخبرهم بأنه رأى رؤية لنهر في الجنة ماؤه كالفضة، ووجد رجلا يمسك كوب من الفضة ويشرب من هذا النهر وعندما سأل عنه، قيل لي إنه محمد علي ماهر.

وأشار ياسر الى أن الرجل حرص على الحضور إلى العائلة رغم أنه لا يعرف أحد منها ليبلغ أفرادها الرسالة، ورفض أن يحصل على مال أو طعام فقط طلب أن يشرب ماء ولم تره العائلة مرة أخرى قط.

ولاقت كلمات الفنان ياسر علي ماهر تفاعلًا كبيرًا، حيث عبر الجمهور عن تأثرهم بهذه القصة وتصدر حديثه مع عمرو الليثي التريند.

الفنان ياسر علي ماهر

والفنان ياسر علي ماهر هو ممثل مصري، تخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب التابعة لجامعة القاهرة، وعمل في المسرح القومي، لكنه صار معروفًا للمشاهد المصري بعد عمله المكثف بين السينما والتليفزيون في العديد من الأدوار المساعدة، ومن أفلامه عمارة يعقوبيان، ولاد العم، زهايمر، الفيل الأزرق، ومن مسلسلاته أهل كايرو، الجماعة، فرقة ناجي عطا الله، العراف.

وقدم الفنان ياسر علي ماهر العديد من الأعمال المتميزة في مجالات متعددة، ومسيرته الفنية تشمل أيضا جانبًا خدميًا بارزًا، حيث شارك في العديد من المبادرات التي تهتم بالمجتمع والفن معا.

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