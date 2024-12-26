مصطفي شعبان وويزو ومحمد شاهين نجوم سهرة رأس السنة مع عمرو الليثي على الحياة

في احتفالية خاصة علي الهواء بمناسبة رأس السنة تحت عنوان " ليلة النجوم "، يقدم الإعلامي عمرو الليثي، سهرة مختلفة تمتد لأكثر من خمس ساعات على الهواء.

ويستضيف عمرو الليثي الفنان مصطفي شعبان في أجرأ حواراته وأهم اعترافاته عن عام ٢٠٢٤، كما يلتقي بنجمة الكوميديا "ويزو "في فقرة ضاحكة.

المطرب الشعبي أورتيجا

وفي السهرة يستضيف الليثي مطرب الأغنية الشعبية "اورتيجا " الذي يقدم وصلة غنائية طويلة لأبرز وأهم أغانيه، كما يشدو المطرب محمد شاهين أيضا بباقة منى أشهر أغنياته.

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