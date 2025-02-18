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انطلاق فعاليات مؤتمر "العلاج الطبيعي نحو صحة مستدامة" بجامعة بنها الخميس

مؤتمر العلاج الطبيعي
مؤتمر "العلاج الطبيعي نحو صحة مستدامة" بجامعة بنها

 تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها مؤتمرها العلمي الأول بعنوان العلاج الطبيعي نحو صحة مستدامة، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 20-21 فبراير الجاري بقاعة الدكتور حسام العطار بمقر الجامعة بالعبور.

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مؤتمر العلاج الطبيعي نحو صحة مستدامة بجامعة بنها
 يأتى ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعى.


وقال الدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يهدف إلى تطوير ممارسات العلاج الطبيعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعزيز أساليب الرعاية الصحية المبتكرة والمستدامة لتعزيز جودة الرعاية، ودمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين ممارسة العلاج الطبيعي، وتسليط الضوء على الأدلة الحديثة والتطورات والمناهج المتخصصة في العلاج الطبيعي، وتسهيل تبادل المعرفة والتطوير المهني لممارسي وطلاب العلاج الطبيعي، وتمكين طلاب العلاج الطبيعي بفرص البحث والمهارات المهنية للرعاية الصحية المستدامة.
من جانبها أشارت الدكتورة علياء محمد العبد مدرس العلاج الطبيعي وسكرتير عام المؤتمر إلى أن المؤتمر يضم عددا من المحاضرات والأبحاث العلمية لنخبة من عمداء وأساتذة العلاج الطبيعي بمختلف الجامعات المصرية وعدد من ورش العمل المتميزة لخبراء متخصصين في مجالات العلاج الطبيعي المختلفة، بالإضافة إلى معرض لشركات الأجهزة الطبية والأودية.

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الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور محمد أيمن عاشور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي ناصر الجيزاوي

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