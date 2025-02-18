التعليم توضح موقف الغياب في المدارس خلال رمضان

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان، مؤكدة أن إجراءات تسجيل الغياب مستمرة دون أي تغيير في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

استمرار الدراسة خلال رمضان دون تعطيل

وأكدت الوزارة أن العملية التعليمية ستسير بشكل طبيعي خلال شهر رمضان، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024/2025، مشددة على ضرورة التزام الطلاب بالحضور اليومي، حرصًا على تحقيق الاستفادة الكاملة من الدروس والمناهج المقررة قبل بدء امتحانات نهاية العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ستواصل تسجيل الغياب اليومي للطلاب، داعية أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على الالتزام بالحضور، خاصة أن فترة الدراسة خلال رمضان تكون مخففة ومراعية لطبيعة الشهر الكريم.

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2025

وأعلنت وزارة التعليم عن تعديلات طفيفة في مواعيد الدراسة خلال رمضان، لتناسب طبيعة الشهر الفضيل، حيث سيتم تقليل زمن الحصص الدراسية، مع الحفاظ على إكمال المقررات الدراسية دون حذف أو تعديل.

وكشفت وزارة التربية والتعليم أنه سيبدأ اليوم الدراسي خلال شهر رمضان في تمام الساعة 8:00 صباحًا، بدلًا من 7:30 صباحًا، على أن ينتهي اليوم الدراسي في الساعة 1:30 مساءً بدلًا من الساعة 2:00 مساءً.

تحذير من الشائعات ومتابعة الأخبار من مصادر رسمية

ودعت الوزارة جميع أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي وصفحاتها المعتمدة.

كما أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تثير البلبلة في المجتمع، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر مع المديريات التعليمية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة خلال شهر رمضان.

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