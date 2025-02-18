الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

مصرع شاب صدمه قطار في الغربية (صور)

اسعاف
اسعاف

 شهد مزلقان شبرا ملكان بـ محافظة الغربية اليوم حادث تصادم مأساوي، حيث اصطدم قطار بأحد المارة أثناء عبوره المزلقان مستقلًا دراجة بخارية “فيزبا”.

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بلاغ للأجهزة الأمنية 

وكان الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع شاب أسفل عجلات قطار المحلة الكبري أمام قرية شبراملكات.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار المحلة الكبري
مصرع شاب أسفل عجلات قطار المحلة الكبري

انتقال الأجهزة الأمنية

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية وتبين أن المصاب يُدعى هاني إسماعيل عبد السلام دمدم، ويقيم بشارع إسماعيل خليفة “الجمهورية”.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار المحلة الكبري
مصرع شاب أسفل عجلات قطار المحلة الكبري

نقل المصاب للمستشفي

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم وحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

مصرع شاب أسفل عجلات قطار المحلة الكبري
مصرع شاب أسفل عجلات قطار المحلة الكبري

 

 

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