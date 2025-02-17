الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

مصرع شاب تحت عجلات القطار في الغربية

مصرع شاب تحت عجلات
مصرع شاب تحت عجلات القطار في الغربية، فيتو

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، بعدما دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكك الحديدية في قرية إبشواي الملق التابعة لمدينة قطور بـ محافظة الغربية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مصرع شاب أسفل قطار قطور - طنطا.

مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالغربية
مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالغربية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية وتبين أن الضحية يدعى فاروق محمد جمال الدين سالم، يبلغ من العمر 34 عامًا، متزوج ويعول ابنتين، ويقيم في عزبة البكري القديمة وقد لقي مصرعه في الحال متأثرًا بجراحته البالغة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

 

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

وعلى جانب آخر، أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

 

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفة” على يد “أحمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

 

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا في الحال.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

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