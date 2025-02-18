أسئلة مواطن لرئيس جهاز بدر!

في مثل هذا المكان كتبت قبل أسابيع مقالة عنوانها بدر.. الواعدة والمنسية حاولت خلالها رصد بعض معاناة أهل المدينة من تدني وسوء حالة بعض المرافق، لا سيما الطرق والشوارع والمواصلات والصرف الصحي، خصوصا في مناطق مثل الزلزال وبعض أحياء الإسكان الاجتماعي الجديدة..

والحق أن رئيس الجهاز المهندس محمد عبدالعزيز قد استجاب لبعض ما كتبته، فقد تنامى إلى علمي قيام الجهاز أخيرا بردم الحفرة الموجودة في مفترق الطريق المؤدي لحي الاندلس (السابع) خلف المصانع، وإعادة رصف الطريق وعمل مطبات جديدة في محيط مدرسة أحمد عرابي، وهذا شيء طيب أرجو أن يستمر ليشمل كل أحياء وشوارع وطرق بدر مترامية الأطراف..

وإذا أراد رئيس جهاز مدينة بدر أن يطالع ردود أفعال المواطنين، وقياس مدى رضاهم عما يقدمه جهاز المدينة من خدمات للتيسير عليهم، فإما أن ينزل إليهم ليحاورهم بنفسه على أرض الواقع أو يدعوهم للقاء أسبوعي مثلا في ساحة الجهاز، أو يطالع ما يكتبون على صفحات التواصل الاجتماعي (وهذا أضعف الإيمان)..

ذلك أني قد قرأت بعضا مما يكتبه سكان المدينة على جروبات السوشيال ميديا، وفيه تساؤلات أراها منطقية وتحتاج لإجابات واقعية من رئيس جهاز بدر الذي لا أعرفه شخصيا، خلافا للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان.

الذي تولى يوما ما رئاسة جهاز مدينة الشروق، وقد أبلى فيها بلاء حسنا كما أبلى أسلافه فيها أيضًا بلاء حسنا وصولًا للمهندس بسام محمد الشيخ، الرئيس الحالي لجهاز تنمية مدينة الشروق الذي يحسب له أنه بدأ تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة وصيانة الطرق بالمدينة..

سواء الرئيسية كمرحلة أولى، أو الداخلية كمرحلة ثانية، وزيادة ممرات عبور المشاة وخاصة "ذوى الاحتياجات الخاصة" وعمل مسار تراك خاص للدراجات الهوائية داخل طرق المدينة للحفاظ على حياة سكان المدينة والمترددين عليها.

ورأيي أن رفع كفاءة الطرق يقود بالضرورة لرفع مستوى السلامة المرورية وتوفير أفضل الحلول للاختناقات المرورية؛ تيسيرا على المواطنين.



نعود لأسئلة أحد سكان مدينة بدر لرئيس جهازها والتي صادفتها منشورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهأنذا أنقل بعضها (بتصرف) حيث يتساءل صاحبها واسمه عبد الرحمن يسري: ما الفائدة التي تعود على الجهاز بوجود عشوائيات بمنطقة الزلزال حتى الآن دون أى ضوابط تحد من تلك العشوائية، ووجود الباعة دون أى نظام.. ولماذا يترك الجهاز هؤلاء الباعة فى شارع الخزان على أرصفة الشارع بعشوائية مطلقة؟



وما الفائدة من وجود ورش السيارات بمنطقة الخامسة خزان حتى الآن مع أنه من غير المسموح وجود الورش وسط المناطق السكنية؟ ومن المسئول عن عدم نظافة الشوارع وامتلائها ببواقى الإنترلوك ومخلفات البناء وعدم وجود أي تحرك من الجهاز حتى مع الشكوى لرئاسة مجلس الوزراء؟ وإلى متى سيتم التركيز على مدخل المدينة فقط وسكن العاملين بالعاصمة الإدارية؟



ثم توجه عبد الرحمن بسؤال مباشر لرئيس الجهاز: ما نتيجة زيارتك لمنطقة الخزان والزلزال بعد توليك المسئولية مباشرة؟ وماذا عن (التوك توك) وما رقم تليفونك، ولماذا لا تعلنه كما أعلنت رقم تواصل مع كل مديري إدارات الجهاز؟



انتهت أسئلة عبدالرحمن ويبقى إن حسن أداء أي مسئول في أي موقع سيصل للناس، ربما يكون تراكم مشاكل مدينة بدر شيئا لا يسأل عنه المهندس محمد عبدالعزيز لكنه سيسأل حتمًا عما قدمه للمدينة منذ تولى مسئوليتها.. وتلك بديهية لا مراء فيها!

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