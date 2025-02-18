الثلاثاء 18 فبراير 2025
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رياضة

الاتحاد السعودي يرد على تدخل زوجة رئيس لجنة الحكام باختيار طواقم دوري روشن

مانويل نافارو،فيتو
مانويل نافارو،فيتو

كشف مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن إجراءات تكاليف الحكام الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين  تخضع لمعايير دقيقة وواضحة تضمن وجود حكام دوليين نخبة من الاتحادات القارية، وفقًا لأولوية الاتحاد الأوربي، ثم أميركا الجنوبية، ثم بقية الاتحادات القارية، بحسب المتاح لديهم، نظرًا لوجود تكاليف محلية وقارية للجميع، كما هي طبيعة عمل الحكام الدوليين النخبة.

وكشف  مسؤولو الاتحاد السعودي في تصريحات نقلتها جريدة «الشرق الأوسط» حول وجود علاقة عملية لزوجة رئيس لجنة الحكام مانويل نافارو تخص استقطاب حكام من أميركا الجنوبية، بحكم تعاونها مع «الفيفا» واتحاد أميركا الجنوبية، كما تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفى الاتحاد السعودي  بشكل قاطع، وجود أي علاقة من هذا النوع، مبينة أن تكاليف الحكام الأجانب مبنية على الكفاءة الفنية والخبرة والإيفاء بالمعايير المدرجة لكل القارات المستهدفة.

وأضافت الصحيفة أن التواصل يتم بشكل رسمي ومباشر مع اللجان المسؤولة في الاتحادات القارية والمحلية، وهو أحد مسارات الحوكمة المتبعة بالاتحاد، وقد رصدت الإدارة القانونية بالاتحاد ما تمت إثارته حول الموضوع، حيث تم بشكل عاجل اتخاذ الإجراءات النظامية اليوم  للحفاظ على سمعة ومكانة الكرة السعودية.

 

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