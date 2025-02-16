بنزيما يحلم بإنجاز تاريخي قبل نهاية الموسم الحالي

يقدم مهاجم اتحاد جدة، كريم بنزيما، أداء مميزا هذا الموسم في الدوري السعودي حيث يبصم على أداء هجومي خرافي.

إنجاز تاريخي لكريم بنزيما

واقترب بنزيما لاعب ريال مدريد السابق من دخول التاريخ الكروي، كأحد أفضل المهاجمين، حيث لم يبق أمامه إلا 10 أهداف، ليصل إلى رقم 500 هدف في مسيرته الحافلة بالبطولات والألقاب.

واستهل القائد الفرنسي مسيرته الكروية مع ليون الفرنسي، ثم بعدها ريال مدريد الإسباني، قبل أن يحط الرحال بالاتحاد السعودي.

ورغم بلوغه الـ 37 عامًا، فإن بنزيما لم يقل كلمته الأخيرة داخل المستطيل الأخضر بعد مع الاتحاد، الذي قاده إلى الفوز على الوحدة في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، مسجلًا هدفًا وصانعًا هدفين آخرين، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفًا.

ولا يفصله عن الأسطورة كريستيانو رونالدو مهاجم النصر وزميله السابق في ريال مدريد، إلا هدف واحد في ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم.

وبلغ عدد أهداف بنزيما خلال مشواره الطويل مع الكرة حتى الآن 490 هدفًا، بمعدل 0.52 هدف في المباراة، وأصبح على مسافة 10 أهداف فقط من بلوغ حاجز الـ500 هدف لاعبًا محترفًا، بينما لا يزال الموسم طويلًا، ما يعني إمكانية الوصول إلى هذا الرقم قبل نهاية هذا الموسم.

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