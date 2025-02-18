جامعة الإسكندرية تناقش دور الجامعات في تنفيذ الابتكار والذكاء الاصطناعي

استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ملخصًا لبعض موضوعات المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث بجلسته رقم 75 بتاريخ الأربعاء 2025/2/12 ومن هذه الموضوعات دور الجامعات فى تنفيذ استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث المحلى أسوة بالمراكز البحثية، كما تم عرض أمثلة عن مراجعة التجارب العالمية لبعض الجامعات كمحرك للابتكار والتنمية مثل جامعات ستافورد، هارفارد، أكسفورد.

واستعرض المجلس خطوات بدء إطلاق مبادرة تحالف وتنمية Alliance and Development initiative، وكذلك دور الذكاء الأصطناعي في الارتقاء بالتعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد الدكتور هشام سعيد علي أهمية إعداد برنامج زمنى ودوري للإتصال بالصناعة ورواد الأعمال.

واستعرض المجلس مبادرة بنك المعرفة المصرى بشأن البرنامج المقترح والخاص بتدريب شباب الباحثين بالجامعات المصرية وهي عبارة عن حزمة من البرامج عددها 7 برامج تدريبية مقدمة من بنك المعرفة وبعد استكمال هذه البرامج السبعة يحصل الباحث على شهادة معتمدة من Clarivate في احتفالية ينظمها بنك المعرفة بعد اجتياز هذه البرامج.

و نوه الدكتور هشام سعيد عن توفير بوابة إلكترونية كاملة لرفع الأنتاج العلمي عليها وكذلك التحكيم بغية الحد من استخدام المعاملات الورقية عند التقدم للجان العلمية وذلك اعتبارا من الدورة 15 للجان العلمية المختلفة بالمجلس الأعلي للجامعات.

كما استعرض المجلس المادة رقم ( ٥-٢-١) التى توضح ملكية الطالب لما يتوصل إليه من إبداعات خلال دراسته في برامج الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

كما تناول المجلس أيضا المادة رقم ۹۸ والمادة رقم 99 من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والخاصة بمن له الحق فى الإشراف منفردًا على الرسائل العلمية ( الماجستير والدكتوراه )

كما تناول المجلس موضوع إعفاء الدرجات المهنية ( الدكتوراة المهنية ) من أجراء الامتحان الشامل والذي يعتبر متطلبًا للدرجات الأكاديمية بالجامعة، كما استعرض المجلس ما تم دراسته بلجنة المعيدين والمدرسين مساعدين.

كما وافق المجلس على مشروع التعاون المقترح بين جامعة الأسكندية وجامعة ديبرسين بدولة المجر Debrecen University للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمى، وتجديد اتفاق التعاون العلمي بين جامعة الأسكنية ( كلية الحقوق) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ( معهد النقل الدولى واللوجيستيات)، واتفاقية التعاون الثقافى والعلمى المقترحة بين جامعة الأسكندرية ( كلية الصيلة ) وجامعة سابينزا (روما)، والموافقة على إنشاء برنامج ماجستير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان وهو درجة ماجستير مزدوج مع جامعة إسكس بالمملكة المتحدة وذلك بعد أجراء بعض التعديلات.

وهنأ الدكتور هشام سعيد أعضاء المجلس الموقر بقرب حلول شهر رمضان المبارك داعيًا أن يعيده على مصر والأمة الأسلامية بالخير واليمن والبركات، كما قدم التهنئة لكلية الفنون الجميلة لحصولها على المركز الرابع عشر في المسابقة العالمية INSPIRELI World Architecture للعام ٢٢٣ - ٢٠٢٤.

وقدم التهنئة لكلية الصيدلة لإعتماد درجة بكالوريوس الصيدلة الاكلينيكية Pharm - Clinical دوليًا، وقدم التهنئة للدكتور أسعد الكيكى عميد كلية التربية الرياضيتي بنين وذلك لتقلده منصب رئيس مجلس أدارة منطقة الأسكندرية لكرة السلة.

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