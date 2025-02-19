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سياسة

في ذكرى نياحته، البابا يوأنس الثالث عشر راعٍ حكيم ورمز للعطاء الروحي

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا القديس يوأنس الثالث عشر، البطريرك الرابع والتسعين من بطاركة الكنيسة، الذي رحل في مثل هذا اليوم من عام 1524م، بعد مسيرة روحية عامرة امتدت لأربعين عامًا.

 

قصة البابا يؤانس الثالث

وُلِد البابا يوأنس الثالث عشر في بلدة صدفا بمحافظة أسيوط، وترهب بدير السيدة العذراء المحرق، حيث اشتهر بورعه وخدمته للفقراء والمحتاجين.

وبعد نياحة البابا يوأنس الثاني عشر، وقع الاختيار عليه ليكون راعيًا للكنيسة، فسيم بطريركًا في 15 أمشير عام 1484م، حيث قاد الكنيسة بحكمة وساهم في نهضتها الروحية والإدارية.

شهد عهده العديد من الإنجازات، من بينها وجود أسقفية قبطية في جزيرة قبرص، وإحضار جسد الشهيد العظيم مرقوريوس أبو سيفين إلى كنيسته بمصر القديمة.

كما ترك إرثًا غنيًا من المؤلفات الروحية والتجديدات الكنسية التي عززت من مسيرة الكنيسة القبطية.
بعد أربعين عامًا من الجهاد الروحي، تنيَّح البابا يوأنس الثالث عشر بسلام، ودُفن في كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة، التي كانت مقرًّا للبطريركية آنذاك، ليظل اسمه شاهدًا على مسيرة العطاء والإيمان.

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