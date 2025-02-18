بولس السرياني، شهيد الإيمان الذي لم تهزمه النيران

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس بولس السرياني، الذي قدَّم حياته شاهدًا للمسيح وثابتًا في إيمانه حتى النهاية.

قصة القديس بولس السرياني

وُلد القديس بولس لعائلة سورية استقرت بمدينة الأشمونين، حيث نشأ على حب الفضيلة والإيمان المسيحي.

وبعد وفاة والده، وزَّع ثروته على الفقراء استجابةً لرؤيا إلهية بشَّرته بنوال إكليل الشهادة.

تقدَّم بولس بإرادته إلى والي أنصنا ليعلن إيمانه، فتعرض لأبشع أنواع العذابات، من الجلد وإحراق جسده بالمشاعل، حتى إلقائه بين الحيّات السامة التي لم تؤذه.

وحين عجز الوالي عن كسر إرادته، أرسله إلى الإسكندرية حيث التقى القديس إيسي وأخته تكلا في السجن، قبل أن يُؤمر بقطع رأسه، لينال إكليل الشهادة عام 305م.

ويظل القديس بولس السرياني نموذجًا خالدًا للثبات على الإيمان، إذ لم تُغره الأموال ولم تُرهبه العذابات، بل سلك طريق الشهادة بفرح، ليبقى اسمه منيرًا في سجل القديسين والشهداء.

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