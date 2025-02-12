الأربعاء 12 فبراير 2025
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سياسة

بطريرك الكاثوليك يبحث مع رئيس أساقفة مرسيليا تحديات الهجرة غير الشرعية

مجلس البطاركة الكاثوليك
مجلس البطاركة الكاثوليك

استقبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، غبطة الكاردينال جان مارك أفيلين، رئيس أساقفة مرسيليا بفرنسا، وذلك في دار القديس اسطفانوس بالمعادي، بدعوة من غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس المجلس.

تبادل الخبرات الرعوية والروحية

وخلال اللقاء، رحّب البطريرك إبراهيم إسحق بالضيف الكريم، معربًا عن امتنانه لهذه الزيارة التي وفّرت فرصة لتبادل الخبرات الرعوية والروحية، ومناقشة تحديات رسالة الكنيسة في العصر الحالي، بالإضافة إلى بحث بعض القضايا الإقليمية في دول البحر المتوسط، مع التركيز على كنيسة مرسيليا ودورها في المجتمع الفرنسي.

وشارك في الجلسة الافتتاحية رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، حيث تناول الكاردينال أفيلين في كلمته التنوع الثقافي والروحي الذي تتميز به مدينة مرسيليا، ودور الكنيسة الكاثوليكية في تعزيز رسالة الرجاء والسلام وسط التحديات المعاصرة.

كما تطرق الكاردينال إلى موضوع تنشئة الإكليروس والتكوين الدائم، إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط، مسلطًا الضوء على الأخطار التي تواجه المهاجرين، ودور الكنيسة في احتوائهم ودعمهم.

من جانبه، استعرض المجلس رسالة الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وما تقدمه من خدمات روحية، تربوية، اجتماعية وصحية، مؤكدًا على دورها في تعزيز القيم الإنسانية والتنمية المجتمعية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الكاردينال أفيلين عن سعادته بهذه الزيارة، وإعجابه بثراء أنشطة الكنيسة الكاثوليكية في مصر، مشيدًا بروح الحوار الأخوي التي سادت اللقاء، وموجهًا شكره على حسن الاستقبال وتبادل الخبرات.

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