الثلاثاء 18 فبراير 2025
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سياسة

الأنبا غبريال يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية بني سويف

أسقف بني سويف
أسقف بني سويف

ترأس نيافة الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في قرية شريف باشا، التابعة للإيبارشية.

وخلال القداس، وبعد صلاة الصلح، قام نيافة الأنبا غبريال بإتمام صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) لخدمة الكنيسة.

وشارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة، إلى جانب عدد من أبناء الشعب، في أجواء روحانية مميزة.

إيبارشية حلوان

واختتمت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس فعاليات اللقاء الثاني من السيمنار الأول الذي تنظمه اللجنة المركزية لإعداد الخدام تحت عنوان "اللاهوت الدفاعي"، وذلك في دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.

وشهد اللقاء مشاركة 620 خادمًا وخادمة من أبناء الإيبارشية، إلى جانب عدد من آباء كهنة إيبارشية حلوان، حيث تناولت المحاضرات موضوعي "نظرية التطور" و"قضية الشر والألم"، وقدمها مجموعة من الخدام المتخصصين.

يُذكر أن اللقاء الأول للسيمنار عُقد في 7 فبراير الجاري في الدير ذاته، وناقش موضوعات "إثبات وجود الله" و"لماذا المسيحية"، وذلك في إطار سعي الإيبارشية لتعزيز الفكر اللاهوتي الدفاعي لدى الخدام.

البابا تواضروس الثاني يفتتح سيمنار الرهبنة القبطية

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات سيمنار الرهبنة القبطية بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

القديس الأنبا أنطونيوس

ويستمر سيمنار الرهبنة القبطية لمدة سبعة أيام، بمشاركة نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر ومقرر اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة، إلى جانب رؤساء الأديرة القبطية ووفود من الآباء الرهبان الممثلين عن الأديرة العامرة.

واستهل قداسة البابا تواضروس الثاني السيمنار بإلقاء المحاضرة الافتتاحية بعنوان "الكتاب المقدس في حياة القديس الأنبا أنطونيوس"، حيث ألقى الضوء على دور الكتاب المقدس في تشكيل الحياة الروحية للرهبان.

ويركز سيمنار هذا العام على دراسة "رسائل القديس الأنبا أنطونيوس"، بينما تتناول ورش العمل مناقشة مجموعة من الوصايا والمبادئ الرهبانية المستوحاة من رسائل القديس بولس الرسول، بهدف تعزيز الروحانية وتعميق القيم الرهبانية الأصيلة.

تُعد هذه الفعالية فرصة لتبادل الخبرات الروحية وتعزيز التواصل بين الأديرة، بما يسهم في الحفاظ على تراث الرهبنة القبطية العريق وتطوير الحياة الرهبانية بما يتناسب مع متطلبات العصر.

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