سمعان الشيخ، عينان أبصرتا النور بعد قرون من الانتظار

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس سمعان الشيخ، أحد الشخصيات البارزة في التاريخ الكنسي، والذي ارتبط اسمه بترجمة العهد القديم وبالبشارة بميلاد المسيح.

سمعان الشيخ.. شاهد الوعد الإلهي

يُعد القديس سمعان الشيخ أحد السبعين شيخًا الذين كُلِّفوا بترجمة التوراة من العبرية إلى اليونانية بأمر الملك بطليموس فلادلفوس في الإسكندرية. وخلال عمله على ترجمة سفر إشعياء، وصل إلى النبوءة القائلة: "هوذا العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئيل" (إش 7: 14)، فساوره الشك في إمكانية أن تلد عذراء، وأراد استبدال الكلمة بـ"فتاة"، إلا أن الله أوحى إليه في رؤيا بأنه لن يموت قبل أن يرى تحقق النبوءة.

امتدت حياة سمعان قرابة ثلاثمائة عام حتى ولد السيد المسيح من السيدة العذراء مريم. وعندما دخل الهيكل وحمل الطفل الإلهي، انفتحت عيناه بعد أن كان قد كُفّ بصره، فبارك الله قائلًا: "الآن تطلق عبدك يا سيد بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب".

وفي اليوم ذاته، انتقل القديس سمعان بسلام، بعد أن تحقق الوعد الإلهي الذي انتظره لقرون.

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