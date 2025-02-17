إيبارشية حلوان تختتم اللقاء الثاني من سيمنار "اللاهوت الدفاعي" بمناقشة نظرية التطور

اختتمت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس فعاليات اللقاء الثاني من السيمنار الأول الذي تنظمه اللجنة المركزية لإعداد الخدام تحت عنوان "اللاهوت الدفاعي"، وذلك في دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.

شهد اللقاء مشاركة 620 خادمًا وخادمة من أبناء الإيبارشية، إلى جانب عدد من آباء كهنة إيبارشية حلوان، حيث تناولت المحاضرات موضوعي "نظرية التطور" و"قضية الشر والألم"، وقدمها مجموعة من الخدام المتخصصين.

يُذكر أن اللقاء الأول للسيمنار عُقد في 7 فبراير الجاري في الدير ذاته، وناقش موضوعات "إثبات وجود الله" و"لماذا المسيحية"، وذلك في إطار سعي الإيبارشية لتعزيز الفكر اللاهوتي الدفاعي لدى الخدام.

البابا تواضروس الثاني يفتتح سيمنار الرهبنة القبطية

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات سيمنار الرهبنة القبطية بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

القديس الأنبا أنطونيوس

يستمر سيمنار الرهبنة القبطية لمدة سبعة أيام، بمشاركة نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر ومقرر اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة، إلى جانب رؤساء الأديرة القبطية ووفود من الآباء الرهبان الممثلين عن الأديرة العامرة.

واستهل قداسة البابا تواضروس الثاني السيمنار بإلقاء المحاضرة الافتتاحية بعنوان "الكتاب المقدس في حياة القديس الأنبا أنطونيوس"، حيث ألقى الضوء على دور الكتاب المقدس في تشكيل الحياة الروحية للرهبان.

ويركز سيمنار هذا العام على دراسة "رسائل القديس الأنبا أنطونيوس"، بينما تتناول ورش العمل مناقشة مجموعة من الوصايا والمبادئ الرهبانية المستوحاة من رسائل القديس بولس الرسول، بهدف تعزيز الروحانية وتعميق القيم الرهبانية الأصيلة.

تُعد هذه الفعالية فرصة لتبادل الخبرات الروحية وتعزيز التواصل بين الأديرة، بما يسهم في الحفاظ على تراث الرهبنة القبطية العريق وتطوير الحياة الرهبانية بما يتناسب مع متطلبات العصر.

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