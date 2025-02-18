أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب
تصدرت الفنانة نبيلة عبيد تريند مصر والوطن العربي، بعد ظهورها بجوار الثري العربي المنتج خالد الراجحي، الذي أهداها عقد من الألماس، حيث ادعى بعض النشطاء أنه أول ظهور لـ نبيلة عبيد مع خطيبها الجديد الثري العربي.
ثري عربي يهدي نبيلة عبيد عقد من الألماس
وأثار مقطع الفيديو المتداول للفنانة نبيلة عبيد مع المنتج خالد الراجحي وإهدائها لعقد من الألماس، ردود واسعة، بعد انتشار شائعات مفادها أن نبيلة عبيد تجلس بجوار خطيبها الثري العربي، في إحدى الفعاليات الفنية، حيث تلقت عقد ألماس من المنتج السعودي خالد الراجحي.
وعبر النشطاء عن اندهاشهم قائلين: "نبيلة عبيد مع خطيبها الثري العربي الجديد.. رومانسية من أول لحظة"
وعلق أحد النشطاء قائلين: "الفنانة نبيلة عبيد احتفلت بعيد ميلادها الـ 80، فهي مواليد 21 يناير 1945، ما شاء الله تبارك الله عزيزتي العُمر ليس مجرد رقم لتُخفيه عن الناس العُمر عدد سنوات وجودك على الكرة الأرضية، وعدد سنوات تجاربك نُضجك، وتاريخ احتفال بذكرى استقبال الأرض لكي.. حافظي على نفسك وأهتمي بيها، ألبسي، وأتمكيجي، وأتعلمي، إن كان فيه نصيب يناسب معاييرك وجاكي تزوجي أي شيء حلال أتبعيه، الحياة جميلة لا تضيعيها في تفاهات، وعار العُمر والخوف من المُجتمع"
وقالت إحدى الناشطات: "أغلب الرجال الذين يتزوجون من مشهورات لديهم زوجات أخريات والأغلب أن زيجاتهم من مشاهير يعني أنه يمكن كانت فنانته المفضله في الطفوله وتعلق بها!"
حقيقة خطبة نبيلة عبيد من ثري عربي
لكن الحقيقة التي كشفها البعض أن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه نبيلة عبيد والمنتج السعودي خالد الراجحي، وهو يهديها سلسلة من الألماس مكتوب عليها "جذوة"، ليست خطوبة، لكنه منتج المسلسل السعودي الجديد جذوة الذي تشارك فيه الفنانة نبيلة عبيد، وكان ذلك خلال احتفالية لاختيار المواهب، الذين سيشاركون في مسلسل "جذوة".
وأكد النشطاء أن عقد الألماس الذي أهداه خالد الراجحي أيضًا كُتب عليه اسم المسلسل "جذوة"، وهناك مقطع آخر لـ نبيلة عبيد وهي تقف بجوار خالد الراجحي، وأمامهما "تورتة" كُتب عليها اسم المسلسل أيضًا.
جذوة مسلسل سعودي مصري جديد
جدير بالذكر أن المسلسل المصري- السعودى "جذوة"، أقيمت له فعالية لاختيار الموهوبين المتقدمين للمشاركة في المسلسل الذي من المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد تحديد أماكن التصوير، والتي ستكون في المملكة العربية السعودية.
ويشارك في المسلسل عدد من الوجوه الشابة والجديدة من مصر والسعودية، حيث يدعم المسلسل المواهب الشابة في مجال التمثيل.
وفكرة المسلسل السعودي- المصري "جذوة"، جاءت من خلال الكاتب والمنتج السعودي خالد الراجح، ونالت الفكرة إعجاب الفنانة نبيلة عبيد، عندما عرضها عليها وتحمست لتقديمها، مؤكدة أن العمل يقدمها بشخصية مختلفة وجديدة للجمهور.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا