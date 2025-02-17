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محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بسمنود (صور)

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح أول معرض «أهلًا رمضان» في سمنود

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، معرض «أهلًا رمضان» بمدينة سمنود، في مدخل سمنود بجوار الإسعاف، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ المعرض الذي يحقق هدفًا رئيسيًا وهو تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

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وقال محافظ الغربية أن المعرض لا يقتصر على بيع السلع الرمضانية فقط، بل يقدم تجربة تسوق مختلفة، حيث يوفر سلعًا غذائية متنوعة، ياميش رمضان، وخضروات وفواكه، بأسعار أقل من السوق، ما يعكس حرص الدولة على مساندة الأسر وخاصة محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

كما أشار محافظ الغربية  إلى أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة استراتيجية لتوفير سلع أساسية بجودة عالية، وأن 13 منفذًا تم افتتاحها في مدن ومراكز مختلفة بالمحافظة، مع استمرارية افتتاح المزيد خلال الأيام المقبلة.

و أكد محافظ الغربية أن المعرض لا يقتصر على عرض السلع فقط، بل يسهم أيضًا في دعم الصناعات المحلية عن طريق توفير منتجات محلية تحاكي احتياجات المواطن بأسعار منافسة، بما يساهم في رفع مستوى التنافسية بين التجار المحليين والحد من احتكار بعض السلع.

وأضاف محافظ الغربية أن المعرض يمثل فرصة مثالية لتعريف المواطنين على المنتجات المحلية التي يتميز بها السوق المصري، مع ضمان مراقبة الجودة وضمان الأسعار.

وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بتوافر السلع بأسعار مخفضة مع ارتفاع جودتها، وأشاروا إلى أن الفكرة في تنظيم المعرض تساعد في تقليل الازدحام في الأسواق التقليدية وتضمن سهولة في التسوق، خصوصًا في ظل الزحام المعتاد في رمضان.

وأثناء التفاعل مع المواطنين، شدد محافظ الغربية على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان استمرارية حملات الرقابة وتطبيق الأسعار المتفق عليها، مشيرًا إلى أن المعرض هو نموذج جديد من نوعه يهدف إلى مساعدة الأسر في شهر رمضان المبارك.

وأكد أن المعارض ستكون مفتوحة طوال الشهر الكريم، وستواصل خدمة جميع الفئات، مع العمل على زيادة أعداد المنافذ في القرى والنجوع لتوسيع دائرة الاستفادة منها.

في الختام، قال الجندي: “هدفنا الأول هو توفير حياة أفضل للمواطنين، وسنبذل جهدنا لتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار ملائمة للجميع في جميع مراكز ومدن المحافظة”، مؤكدا أن المعرض في سمنود يعد نقطة انطلاق لمبادرة كبرى لتوزيع المعارض على باقي قرى المركز لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف العبء على الأسر، ما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في موسم رمضان.

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