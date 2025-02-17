الأجهزة الأمنية تتحري عن ٨ شقق جديدة لسفاح المعمورة بالقاهرة والبحيرة

تجري الأجهزة الأمنية فحص ٤ بلاغات تقدم بها ملاك عقارات بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة تخص سفاح المعمورة، وتفيد تلك البلاغات بأستأجر شقق منهم في الدور الارضي وخشيه وجود جثث ضحايا فيها وذلك بعد انتشار أخبار السفاح.

فيما تتحري جهات التحقيق عن ممتلكات سفاح المعمورة بالقاهرة وهي عبارة عن شقة في الحي السابع بالإضافة إلي وجود ٣ شقق كان قد استأجرها في وقت سابقا، بالإضافة إلي شقق في محافظة كفر الشيخ مركز بيلا ومحافظة الإسماعيلية. ليرتفع عدد شقق التي استخدمها السفاح إلي ٢٨ شقة استخدمها.

و كشف أميران عثمان، المحامي الموكل من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم "نصر الدين. ا" 52 سنة، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، عن بلاغات جديدة بشقق كان يستأجرها السفاح في الإسكندرية، بالإضافة إلى تحرك الأجهزة الأمنية لفحص ممتلكاته والأماكن بالمحافظات.

كما كشف عن ضبط 20 بطاقة رقم قومي بحوزة إحدى المتهمات في ذات القضية والتي ألقي القبض عليها مع السفاح ومتهمين آخرين.

وأوضح محامي المتهم،ان إحدى المتهمات في قضية سفاح المعمورة؛ ضبط بحوزتها نحو 20 بطاقة رقم قومي تخص أشخاص،فيما تجرى الأجهزة المعنية جهود مكثفة لإجراء التحريات اللازمة حول أصحاب هذه البطاقات.

وأشار إلى أنه وفقا لمستجدات القضية وإجراءات التحقيق، فقد تكشف الأيام القادمة عن وجود ضحايا آخرين محتملين، لافتا إلى أن احتمالات وجود شركاء آخرين للمتهم الرئيسي في ارتكاب جرائمه مازالت قائمة.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم الرئيسي "ن.ال" محام، و5 متهمين آخرين - 3 سيدات ورجلان - هم كل من "سماح.ث.أ" ربة منزل و"نادية.ر.ص" و"صباحية.ع.هـ" و"علي.م.أ" و"مصطفى.م.ف" وجميعهم تربطهم علاقات عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي.

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