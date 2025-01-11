فوائد ماء الورد للشعر، يقلل أعراض الصدفية والأكزيما ويحارب القشرة

يحتوي ماء الورد على خصائص مفيدة تجعله جيدًا للشعر وفروة الرأس.

وبفضل الخصائص المضادة للالتهابات، يعد مفيدًا لبعض حالات فروة الرأس، مثل الصدفية والأكزيما، كما أن رائحة ماء الورد مهدئة ومرطبة، وفي حين أن هذه الخاصية قد لا تجعل الشعر يبدو أكثر جمالًا، فإن رائحة ماء الورد المنبعثة من خصلات الشعر تساعد في تحسين مزاجك، هذا بالإضافة قد لتخفيف الصداع وتقليل الانفعال، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تؤكد العديد من النساء ذوات الشعر المجعد (أو الكيرلي) على قدرة ماء الورد على تهدئة التجعد وإضافة اللمعان.

طرق استخدام ماء الورد للشعر

يمكن شراء ماء الورد جاهزًا أو صنعه في المنزل، وفي حالة الشراء يجب البحث عن النوع الذي لا يحتوي على مواد حافظة مضافة، مثل الإيثانول.

تتضمن طرق استخدام ماء الورد للشعر ما يلي:

صبه على الشعر كغسول بعد غسله بالشامبو، أو بعد غسله بالشامبو والبلسم، وتركه في الشعر أو شطفه بعد عدة ساعات أو طوال الليل.

أضافة ماء الورد إلى الشامبو أو البلسم.

استخدم زجاجة رذاذ لرش رذاذ الورد على الشعر في أي وقت تريدين فيه تقليل التجعد أو إضافة رذاذ عطري.

وضع ماء الورد باستخدام أعواد قطنية مباشرة على فروة الرأس، لتقليل قشرة الرأس والحكة، دلكيها برفق، اغسلي شعرك بالشامبو واشطفيه كالمعتاد بعد ذلك.

وصفة ماء الورد في المنزل

إذا كنت ترغبين في صنع ماء الورد في المنزل، ابدئي بنصف دزينة من الورود العطرة.

للبدء، قومي بإزالة بتلات الورد بلطف من سيقانها واشطفيها تحت الماء الجاري الدافئ في مصفاة.

ضعي بتلات الورد في وعاء كبير وقومي بتغطيتها بالماء المقطر

غطي الوعاء بغطاء.

اغلي بتلات الورد على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة أو حتى تفقد البتلات لونها.

صفي بتلات الورد من ماء الورد وتخلصي من البتلات.

خزني ماء الورد في برطمان زجاجي كبير أو عدة برطمانات زجاجية صغيرة في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

من أهم خصائص ماء الورد رائحته، لذلك حاولي تجربة أنواع ومجموعات مختلفة من الورود لمعرفة الروائح التي تفضلينها، هناك مئات الأنواع من الورود وربما آلاف الأنواع الهجينة التي يمكن الاختيار من بينها.

يمكن أيضًا تجربة إضافة مكونات إلى ماء الورد معروفة بفائدتها للشعر، وتشمل هذه الأعشاب، مثل غوتو كولا، أو بضع قطرات من زيت عطري، مثل اللافندر أو إكليل الجبل.

مخاطر استخدام ماء الورد للشعر

ماء الورد آمن للاستخدام بالنسبة لمعظم الناس، ومع ذلك، إذا كان الشخص يعاني من حساسية تجاه الورد، فلا يجب استخدام ماء الورد على الشعر.

إذا كان الشخص يعاني من قشرة الرأس الشديدة أو حالة حكة في فروة الرأس، فقد تكون هناك علاجات أكثر فعالية ومثبتة سريريًا، مثل الشامبو المضاد للقشرة، والتي قد يرغب في تجربتها بدلًا من ماء الورد أو بالإضافة إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.