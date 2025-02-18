وزير خارجية إسرائيل: سنبدأ مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق الرهائن

زعم وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أنهم سيبدأوا العمل على مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق الأسرى.

وكانت نجحت الجهود المصرية القطرية في إدخال معدات إعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل: إن معدات إعادة إعمار قطاع غزة بدأت فى العبور، حيث تشمل معدات رفع الهدم وكرفانات الإعاشة.

وفي سياق آخر: أشاد القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة الوزير مفوض مشاري النيباري بدور الهلال الأحمر المصري في تذليل كافة العقبات التي تواجه شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الكويت والتي يتم إرسالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

وأكد النيباري عقب لقائه مع الدكتورة آمال امام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري بحضور جاسم التمار المستشار التنفيذي لرئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في دولة الكويت أمس على أهمية التعاون بين الجانبين والذي أسفر عن وصول كميات كبيرة من المساعدات الاغاثية ومستلزمات الاعاشة والمواد الغذائية والطبية للأشقاء في غزة منذ بداية حملة الابادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، مؤكدا استمرار جهود الإغاثة التي تقدمها بلاده عبر الهلال الأحمر الكويتي والجمعيات الأهلية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في إطار الالتزام الكويتي تجاه الأشقاء.

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