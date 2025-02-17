انطلاق برنامج إعداد قادة الشباب العربي في الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الشارقة

انطلقت في دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد قادة الشباب العربي في مجالات الابتكار وريادة الأعمال تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وفي إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التكامل والترابط بين شباب الجامعات المصرية والعربية، وتطوير مهاراتهم الابتكارية وقدراتهم القيادية، سعيًا نحو تحقيق رؤية عربية موحدة في مجالات اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.

ويستهدف البرنامج، الذي تنظمه جامعة الشارقة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية واتحاد الجامعات العربية، مائة طالب من ثماني عشرة جامعة عربية ومصرية، ويستمر خلال الفترة من 16 حتى 21 فبراير 2025.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في مجال إعداد الكوادر الشبابية القادرة على قيادة مستقبل الابتكار في العالم العربي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العقول الشابة يمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع المعرفة. وأضاف أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، لذا تم توفير أفضل الإمكانيات والخبرات لتأهيلهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، كشف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن محتوى البرنامج الذي يتضمن سلسلة متكاملة من المحاضرات وورش العمل في مجالات القيادة والابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتخطيط الاستراتيجي. ويتناول البرنامج أيضًا موضوعات الاستدامة والطاقة المتجددة والتغير المناخي، إضافة إلى الابتكار في علوم الفضاء والفلك.

ويشمل البرنامج جولة ميدانية داخل جامعة الشارقة للتعرف على مرافقها التعليمية والبحثية، كما يتضمن معرضًا للمشغولات التراثية للدول العربية المشاركة، وزيارة إلى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الفلك والاستكشاف الفضائي.

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