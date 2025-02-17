أكد الكرملين، اليوم الإثنين، أن المحادثات بين مسئولين روس وأمريكيين رفيعي المستوى المقررة، الثلاثاء، في السعودية تهدف إلى إعادة العلاقات الثنائية، وستشمل أيضا مفاوضات محتملة حول أوكرانيا، والتحضير لقمة بين ترامب وبوتين.

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض هدفها إعادة العلاقات



وأوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمستشار الدبلوماسي للرئيس فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، "سيتوجهان الاثنين إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع.



ووصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، إلى السعودية في ثاني محطات جولته الأولى في الشرق الأوسط، قادما من إسرائيل، حيث من المنتظر أن يناقش مع الروس العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى حرب غزة.

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