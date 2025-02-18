موعد مباراة أتالانتا ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يستضيف أتالانتا الإيطالي نظيره كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الثلاثاء بملعب "جيويس" في إيطاليا، في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي في بلجيكا انتهت بفوز كلوب بروج علي أتالانتا بنتيجة 2-1.

موعد مباراة أتالانتا ضد كلوب بروج

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أتالانتا ضد كلوب بروج في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في إياب ملحق دوري الأبطال.

القناة الناقلة لمباراة أتالانتا أمام كلوب بروج

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري لبث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا وسيتم بث مباراة أتالانتا ضد كلوب بروج، عبر قناة beIN Sports 4.

نتائج مباريات جولة الذهاب لملحق دوري أبطال أوروبا

ستاد بريست (فرنسا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (0-3)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – (0-3)

مانشستر سيتي (إنجلترا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (2-3)

يوفنتوس (إيطاليا) - آيندهوفن (هولندا) – (2-1).

كلوب بروج (بلجيكا) - أتالانتا (إيطاليا) - (2-1).

موناكو (فرنسا) - بنفيكا (البرتغال) - (0-1).

فاينورد (هولندا) - ميلان (إيطاليا) - (1-0).

سيلتك (اسكتلندا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) - (1-2).

مواعيد مباريات الإياب في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباريات جولة الإياب في المواعيد التالية:

ميلان (إيطاليا) × فينود (هولندا) - الثلاثاء 18 فبراير | 7:45 مساء

أتالانتا (إيطاليا) × كلوب بروج (بلجيكا) - الثلاثاء 18 فبراير | 10 مساء

بايرن ميونخ (ألمانيا) × سيلتك (إسكتلندا) - الثلاثاء 18 فبراير | 10 مساء

بنفيكا (البرتغال) × موناكو (فرنسا) - الثلاثاء 18 فبراير | 10 مساء

بروسيا دورتموند (ألمانيا) × سبورتنج لشبونة (البرتغال) - الأربعاء 19 فبراير | 7:45 مساء

باريس سان جيرمان (فرنسا) × ستاد بريست (فرنسا) - الأربعاء 19 فبراير | 10 مساء

ريال مدريد (إسبانيا) × مانشستر سيتي (إنجلترا) - الأربعاء 19 فبراير | 10 مساء

أيندهوفن (هولندا) × يوفنتوس (إيطاليا) - الأربعاء 19 فبراير | 10 مساء

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