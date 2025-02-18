الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو ريدة يهنئ الخطيب بمناسبة استقبال نسخة كأس العالم للأندية

محمود الخطيب وهاني
محمود الخطيب وهاني أبوريدة،فيتو

هنأ  هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي،بالاحتفالية التاريخية للنادي بمناسبة استقبال كأس العالم للأندية والكشف عن تصميم مشروع ستاد النادى الاهلى. 
وأرسل رئيس الاتحاد المصري رسالة بهذه المناسبة متمنيًا فيها دوام التقدم والازدهار للنادى الأهلى وتشريفه للكرة المصرية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام.

واستقبل المتحف المصري الكبير، أمس الاثنين، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بمصاحبة كأس العالم للأندية، في زيارة خاصة تأتي ضمن إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو 2025. 

زيارة كإس العالم للأندية للمتحف المصري الكبير 

 وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مشاركة النادي الأهلي في هذا الحدث الرياضي العالمي، حيث حرص وفد FIFA على زيارة المتحف، الذي يُعد أحد أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في مصر والعالم، للتعرف على ما يعرضه من كنوز أثرية متميزة والتعرف على التجارب السياحة التي يقدمها لزائريه.  


وخلال الزيارة، التقط أعضاء الوفد الصور التذكارية لهم ولكأس العالم للأندية، أمام تمثال الملك رمسيس الثاني ببهو المتحف في مشهد يعكس ارتباط الرياضة بالثقافة والتاريخ.  
 

قاعات المتحف المصري الكبير

وأعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالمتحف وتصميمه الهندسي الفريد، مشيدين بما يقدمه من تجربة سياحية وثقافية استثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة

 

كما أكد أعضاء وفد الفيفا أن هذه الزيارة أضافت لهم قيمة خاصة خلال وجودهم في مصر، التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية والتاريخية على مستوى العالم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية الخطيب رئيس النادي الأهلي الخطيب الملك رمسيس الثاني بطولة كأس العالم للأندية هاني ابو ريدة محمود الخطيب محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي

مواد متعلقة

صدام الجريحين، طلائع الجيش يستقبل زد في الدوري

اليوم، المصري يستضيف غزل المحلة في مواجهة نارية بالدوري

استكمالا لأعمال التطوير بالجبلاية، اتحاد الكرة يدرس إعادة تقييم الإدارة الفنية

منتخب الشباب ينتظم فى معسكر مفتوح استعدادا لبطولة أفريقيا (صور)

بحضور أبوريدة، منتخب الكرة النسائية يختتم استعداداته قبل السفر إلى رواندا

تفاصيل جلسة أبو ريدة مع سفير كوريا الجنوبية

آخر تطورات طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أزمة تواجه سعود عبد الحميد مع مدرب الأخضر

الأكثر قراءة

الجو هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من أمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة في هذا الموعد

متحدث الرئاسة: السيسي يلتقي ملك ورئيس وزراء إسبانيا وممثلي بعض الشركات الكبرى

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

وزير الصحة: إنشاء مستشفى جديد في القاهرة الجديدة بتكلفة 100 مليون دولار

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

انخفاض ملحوظ في أسعار السمك اليوم بسوق العبور، أبرزهم البلطي والجمبري والسبيط

لا تنخدعوا، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

منوعات

المزيد

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

نيوزيلندا تضبط أكبر كمية كوكايين بمطار أوكلاند (صور)

مفتي براميل النظام، أول ظهور لـ أحمد حسون بعد سقوط الأسد وغاضبون يقتحمون منزله (فيديو)

عالم أمريكي يقترح تفجير قنبلة نووية ضخمة لإنقاذ الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية