أبو ريدة يهنئ الخطيب بمناسبة استقبال نسخة كأس العالم للأندية

هنأ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي،بالاحتفالية التاريخية للنادي بمناسبة استقبال كأس العالم للأندية والكشف عن تصميم مشروع ستاد النادى الاهلى.

وأرسل رئيس الاتحاد المصري رسالة بهذه المناسبة متمنيًا فيها دوام التقدم والازدهار للنادى الأهلى وتشريفه للكرة المصرية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام.

واستقبل المتحف المصري الكبير، أمس الاثنين، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بمصاحبة كأس العالم للأندية، في زيارة خاصة تأتي ضمن إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو 2025.

زيارة كإس العالم للأندية للمتحف المصري الكبير

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مشاركة النادي الأهلي في هذا الحدث الرياضي العالمي، حيث حرص وفد FIFA على زيارة المتحف، الذي يُعد أحد أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في مصر والعالم، للتعرف على ما يعرضه من كنوز أثرية متميزة والتعرف على التجارب السياحة التي يقدمها لزائريه.



وخلال الزيارة، التقط أعضاء الوفد الصور التذكارية لهم ولكأس العالم للأندية، أمام تمثال الملك رمسيس الثاني ببهو المتحف في مشهد يعكس ارتباط الرياضة بالثقافة والتاريخ.



قاعات المتحف المصري الكبير

وأعرب الوفد عن إعجابه الشديد بالمتحف وتصميمه الهندسي الفريد، مشيدين بما يقدمه من تجربة سياحية وثقافية استثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

كما أكد أعضاء وفد الفيفا أن هذه الزيارة أضافت لهم قيمة خاصة خلال وجودهم في مصر، التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية والتاريخية على مستوى العالم.

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