رئيس الوزراء يكشف العدد المتوقع للسائحين بفضل افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم وضع تخطيط واضح تماما بشأن زيادة الترويج السياحي مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "نتوقع أن يجذب المتحف المصري الكبير لوحده ما لا يقل عن 3 ملايين سائح رقم إضافي عن أعداد السائحين المسجلين العام الماضي. فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير ستكون عالمية وفريدة من نوعها تعكس مكانة مصر الثقافية والأثرية".



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