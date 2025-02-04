وفد رؤساء المحاكم الدستورية و"المجالس الإفريقية" يزور المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير وفدا رفيع المستوى من من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، خلال زيارتهم الرسمية لمصر، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجموعة من قضاة المحكمة.



زيارة رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية للمتحف المصري الكبير



وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لـهيئة المتحف المصري الكبير.

وشملت الزيارة الساحة الخارجية للمتحف، والبهو، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة، والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بموضوعاتها المختلفة، منذ بداية الأسرات، وحتى انتهاء العصر اليوناني الروماني.



وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم، بالمتحف وتصميمه وروعة مقتنياته التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة.

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