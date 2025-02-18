النيابة تعاين موقع حريق شقة بالغربية راح ضحيته شقيقين وإصابة 3 آخرين

انتقل فريق من نيابة زفتي بـ محافظة الغربية لمعاينة موقع حريق شقة سكنية أسفر عن مصرع شقيقين وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة.

وجرى نقل الجثمانين للمشرحة والمصابين إلى مستشفى الحروق لتلقي العلاج اللازم وتوفير الرعاية الصحية الأولية.

كانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة زفتى بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية تفهنا العزب بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز زفتى وتم الدفع بعدد من سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومعرفة ملابسات وظروف وملابسات الواقعة، وتبين نشوب حريق في شقة سكنية وتحديدا في غرفة نوم أطفال وامتد إلى المطبخ وأسفر الحريق عن مصرع شقيقين وإصابة 3 آخرين وجميعهم من أسرة واحدة.

ونجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الغربية في السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى محيط محل الحريق وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات وسؤال شهود العيان.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

في سياق آخر، شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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