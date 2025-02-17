السيطرة على حريق سيارة ملاكي بسبب صواريخ رمضان دون إصابات (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية، بالتعاون مع الأهالي في السيطرة على حريق اندلع في سيارة ملاكي كانت متوقفة داخل إحدى الحارات السكنية خلف مدرسة التجارة بمدينة كفر الزيات وذلك نتيجة تطاير أحد صواريخ رمضان.

وتعامل رجال الإطفاء بـ محافظةالغربية بسرعة مع الحريق، مما حال دون امتداده إلى المباني المجاورة رغم قرب ألسنة اللهب من الأدوار العليا وأسفر الحادث عن احتراق السيارة بالكامل، دون وقوع أي إصابات بشرية، بفضل العناية الإلهية وسرعة تدخل فرق الإنقاذ.

وتناشد الأجهزة الأمنية بـ محافظةالغربية المواطنين ضرورة توخي الحذر عند إشعال الألعاب النارية والصواريخ خلال الاحتفالات الرمضانية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.



حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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