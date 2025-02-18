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رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

دوري أبطال أوروبا، يستضيف بايرن ميونخ نظيره سيلتك مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

 

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا


تنطلق صافرة مباراة بايرن ميونيخ وسيلتك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد سيلتك 

ومن المقرر أن تنقل مباراة بايرن ميونيخ أمام سيلتك مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

 

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين بايرن ميونيخ الألماني وسيلتك الاسكتلندي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف.

 

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام يوم الجمعة المقبل قرعة دور الـ16 بمقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

ولن يتم تصنيف الفرق الصاعدة من الملحق المؤهل لدور الـ16، وستلعب مباراة الذهاب على أرضها، أمام الفرق المصنفة التي احتلت أول 8 مراكز في مرحلة الدوري، التي ضمت 36 فريقا.

 

وتقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب بعدها باسبوع، ولن يكون هناك قرعة منفصلة لدور الـثمانية والدور قبل النهائي، لأن نظام القرعة المعتمد يشبه قرعة التنس، حيث يتم تحديد المباريات حتى النهائي.

الفرق المصنفة هي:

 1 – ليفربول

 2 – برشلونة

 3 – أرسنال

 4 – إنترميلان

 5 – أتلتيكو مدريد

 6 – باير ليفركوزن

 7 – ليل

 8 – أستون فيلا.

 

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