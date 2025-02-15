بايرن ميونخ يتعادل مع ليفركوزن سلبيا في قمة الدوري الألماني (صور)

تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب باي ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن



في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: إيتو ــ كيم ــ أوباميكانو ــ لايمر

في خط الوسط: كيميش ــ بافلوفيتش - جمال موسيالا

في خط الهجوم: كومان ــ أوليسي - هاري كين.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

ترتيب بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

بهذه النتيجة يحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، فيما يحتل باير ليفركوزن المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

تاريخ المواجهات بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

تاريخيًا، يتفوق بايرن ميونخ في عدد مرات الفوز على باير ليفركوزن، حيث حقق الفوز في 54 مباراة، بينما فاز ليفركوزن في 18 مباراة، وتعادل الفريقان في 18 مباراة.



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