حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

أثار جسم مضيء تم رصده في سماء طهران ومناطق محاذية، فضول سكان العاصمة الإيرانية، بينما أكدت وسيلة إعلام محلية أنه مرتبط بـ اختبار أجراه الحرس الثوري.

رصد جسم مضيء في سماء طهران

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جسما غامضا يخترق السماء يتبعه خط من الدخان الأبيض اللون عند الفجر.

وشوهد الجسم في سماء طهران ومدينة كرج الواقعة إلى الغرب منها.

وكالة تسنيم الإيرانية:



صور ترصد جسم مضيء في سماء بعض المدن فجر اليوم

من بينها #طهران و#كرج..



وبحسب المتابعات فإن هذا الجسم المضيء مرتبط باختبار ميداني روتيني للحرس الثوري.. pic.twitter.com/HuICVRPfLe — اخبار شمس ايران (@iran_sun_news) December 7, 2024

وأشارت وكالة أنباء "تسنيم" إلى أن ما شوهد مرتبط بـ اختبار عسكري في ظروف حقيقية أجراه الحرس الثوري الإيراني.

ولم تقدم الوكالة أو الحرس تفاصيل بشأن طبيعة هذا "الجسم المضيء"، بينما رجح بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن يكون "صاروخا".

وتؤدي القوة الجوية التابعة للحرس الثوري دورا مركزيا في البرنامج الصاروخي لإيران، الذي يثير ريبة الدول الغربية.

وفي أكتوبر، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، في سياق توترات متصاعدة بين البلدين على خلفية الحرب في قطاع غزة.

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