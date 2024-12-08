الأحد 08 ديسمبر 2024
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حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

الجسم المضيء في طهران،
الجسم المضيء في طهران، فيتو

أثار جسم مضيء تم رصده في سماء طهران ومناطق محاذية، فضول سكان العاصمة الإيرانية، بينما أكدت وسيلة إعلام محلية أنه مرتبط بـ اختبار أجراه الحرس الثوري.

 رصد جسم مضيء في سماء طهران 

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جسما غامضا يخترق السماء يتبعه خط من الدخان الأبيض اللون عند الفجر.

وشوهد الجسم في سماء طهران ومدينة كرج الواقعة إلى الغرب منها.

وأشارت وكالة أنباء "تسنيم" إلى أن ما شوهد مرتبط بـ اختبار عسكري في ظروف حقيقية  أجراه الحرس الثوري الإيراني.

ولم تقدم الوكالة أو الحرس تفاصيل بشأن طبيعة هذا "الجسم المضيء"، بينما رجح بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن يكون "صاروخا".

وتؤدي القوة الجوية التابعة للحرس الثوري دورا مركزيا في البرنامج الصاروخي لإيران، الذي يثير ريبة الدول الغربية.

وفي أكتوبر، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، في سياق توترات متصاعدة بين البلدين على خلفية الحرب في قطاع غزة.

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