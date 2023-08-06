ظهور جسم غريب مضيء وسريع في السماء يثير مخاوف النشطاء (فيديو)

جسم غريب في سماء فلوريدا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجسم مضيء غريب يسير بسرعة خاطفة في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية، يثير ذعر سكان المنطقة.

ظهر جسم غريب في سماء فلوريدا

وظهر جسم غريب في سماء فلوريدا، أثناء تصوير الأمريكي كارمين ريتش لعاصفة رعدية وقعت في المنطقة، عندها شاهد الجسم الغريب المضيء، يسير بسرعة كبيرة في سماء المنطقة، ما أثار مخاوفه.

Imágenes extraordinarias muestran un objeto volador no identificado, posible UAP cruzando sobre el mar, el testigo lo describió como la cosa más rápida que ha visto, Fort Lauderdale Beach, Florida, Estados Unidos:https://t.co/mtdlWFJcTP pic.twitter.com/x4bADPj1MT Advertisements August 4, 2023

أثار ظهور جسم غريب في سماء فلوريدا ردود أفعال واسعة، والعديد من التكهنات بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى إمكانية وجود أطباق طائرة، أو تجارب غامضة تجريها الإدارة الأمريكية.

علق إياد الحمود قائلًا: "جسم غامض يظهر بسرعة خارقة في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية خلال تصوير شخص لعاصفة رعدية. يقول (كارمين ريتش) الذي التقط هذا المقطع: خفت لحظة رؤية ذلك الجسم، لم يكن له صوت إطلاقًا، ربما كان طبق طائر أو شيء من أسرار الحكومة، لا نعلم."

الطاقة المجهولة تضيء سماء نيويورك

أما روبورتس فقال: "هذي الطاقة مجهولة ولا تخلص… بحسب الوصف مثلًا بطارية بحجم القلم تستطيع إضاءة مدينة في حجم مدينة نيويورك ولا تنتهي. بحسب ما قرأت… ان الولايات المتحدة/ روسيا طبعًا أتكلم عن روسيا في مجال الفضاء بينهم شراكة معقدة الخلافات السياسية والحروب لا تؤثر فيها حصلوا على طاقة سرية: ويقولون الشخص اللي سرب الخبر قتل وهو يتصل من هاتف عمومي في لحظة الإتصال نوعها ومصدرها عليه تعتيم إعلامي شديد لا آحد يعلم عنها شي الشي الوحيد الغامض في الموضوع هو مصدرها: يقول بعض العلماء الذين سربوا الخبر أنهم حصلوا عليها في مكتب هتلر.. وبعضهم قالوا حصلوا عليها من الفضاء في بعض الأحجار السماوية أو الصخور سمها ما شئت"

جسم مضيء سريع في سماء فلوريدا، فيتو

وسخر أبو عبد الكريم القحطاني فقال: "المخلوقات الفضائية ماعندهم الا هالولاية يروحون لها، الظاهر فيها مواقف الاطباق الطائرة ببلاش"

خوارق الكائنات الحية تظهر في أمريكا

أما سكينة الشريف فقالت: "بعض الخوارق تحصل على مدار الساعة لكن الناس لايملكون القدرة على الشعور بها؛ علميًّا هناك مدى لسمع وبصر الإنسان يقل أو يزيد عن باقي الكائنات الحيّة بالإضافة لبعض المعطيات الفيزيائية التي تجعل عقل الإنسان محدودا في إدراك ماحولة فسبحان المبدع"

ظهور الجسم المجهول، فيتو

وتساءل فهد حمداني "يعني كل الخوارق والاجسام الغريبه والأطباق الطائرة والمخلوقات الفضائية فقط تظهر بأمريكا"

أما عبد الله الكواري فأوضح "قاعدة كيب كنافرال في فلوريدا كلها صواريخ وعندهم طائرات في دورية حول البلد طول اليوم... اقصد ان الامريكان اكثرهم يحبون الخيال العلمي وكل مشهد ما يعرفونه UFO مثلنا كل شئ مانعرفه نقول جن"

أجسام غريبة في سماء الولايات المتحدة الأمريكية

وقال نواف بن نايف: "في الحقيقة، بجانب كل تلك المشكلات العسكرية، الإعلامية، والسياسية المتشابكة، يطرح هذا الموضوع عدة أسئلة هامة تلفت انتباهنا إلى الجانب العلمي لتلك الحكاية، حيث مثلًا: إن كانت تلك الكائنات موجودة، لمَ تتعمد أن تتخفّى عنّا؟ لماذا لا تحاربنا أو تحدّثنا؟ ثم، لماذا صرّح الناس في كل العالم، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، والتي تعد -كما يبدو- مركز انطلاق كل الادعاءات المتعلقة بهذا الموضوع، أنهم قد رصدوا أجرامًا طائرة تختلف عن أي شيء قد رأوه من قبل.. احس ألموضوع بدا يزيد عن حده."

ظهور جسم مجهول غريب في فلوريدا، فيتو



الجدير بالذكر أنه بين الحين والآخر تظهر ادعاءات بمشاهدة أجسام غريبة في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في سماء فلوريدا، وتعتبر الأجسام الطائرة المجهولة ليست بالشيء الجديد في أمريكا، فغالبًا ما يدعى الأمريكان مشاهدتهم أي جسم غير عادي في السماء، وينسبون هذه الأجسام المجهولة لكونها أجسام فضائية.

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