حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

أعلن الدفاع المدني الأردني عن رقم صادم لضحايا الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، أو ما يعرف بـ "القاتل الصامت"، المنبعث من المدافىء خلال موسم الشتاء الحالي، مشيرا إلى أن العدد بلغ 21 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات 560 حالة.

ضحايا القاتل الصامت في الأردن

آخر تلك الحوادث المأساوية شهدتها محافظة جرش، شمالي الأردن، السبت، حيث لقى 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، وهم: عبدالكريم المقابلة وزوجته وطفلاهما، إثر استنشاق الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل منزلهم في منطقة "ظهر السرو".

وأكد مدير الإسعاف والمساندة الإنسانية في الدفاع المدني، العقيد أنور شديفات، أن الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون "يعد خطرًا كبيرًا لأنه بلا لون أو رائحة، ويتحد مع هيموجلوبين الدم، ما يعيق نقل الأكسجين، ويتسبب في فقدان الوعي والوفاة خلال 4 إلى 6 دقائق فقط".

ويعاني الضحية من صداع، دوخة، نعاس، عدم وضوح الرؤية، مع صعوبة في التنفس ما يجعله غير قادر على إنقاذ نفسه.

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