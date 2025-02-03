وول ستريت: أمريكا بدأت تعاني من رسوم ترامب قبل دخولها حيز التنفيذ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير اليوم الإثنين، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من كندا والمكسيك والصين لم تدخل حيز التنفيذ بعد، لكنها بدأت تنعكس على حياة الأمريكيين.

الأمريكيون يعانون بسبب الرسوم الجمركية

وأوضحت الصحيفة أن "الرئيس ترامب اعترف أمس الأحد أن رسومه الجمركية الكبيرة ضد المكسيك وكندا قد تسبب بعض الألم، لكنها في النهاية ستؤدي إلى عصر ذهبي" جديد."

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن مثل هذه "الضربة القوية للمكسيك وكندا" تدل على أن "لا دولة أو صناعة في مأمن، وهذا سيدفع أصدقاءنا وأعداءنا إلى إعادة التفكير في اعتمادهم على السوق الأمريكية، وتأثيرات ذلك يصعب التنبؤ بها".

وفي وقت سابق، انتقد ترامب صحيفة "وول ستريت جورنال" لأنها وصفت فرضه للرسوم بأنها "أغبى حرب تجارية في التاريخ".

ترامب يفرض رسوم جمركية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي مرسوما بفرض رسوم على سلع من كندا والصين والمكسيك. ستطبق رسوم بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا (10% على موارد الطاقة الكندية)، بينما ستفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية. وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 4 فبراير الجاري.

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