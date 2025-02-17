صناعة الخيامية في الغربية، فن تراثي يضيء ليالي رمضان ويجسد تاريخًا عريقًا (فيديو)

تُعد صناعة الخيامية واحدة من أقدم الفنون التراثية حيث تجسد تاريخًا عريقًا من الحرف اليدوية التي ما زالت تحافظ على رونقها وأصالتها رغم التطورات الحديثة ويزداد الإقبال على منتجات الخيامية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تضيء هذه الحرفة الليالي الرمضانية بقطعها الفنية التي تزين الشوارع والمنازل.

تاريخ الخيامية في الغربية

وتقول "شيرين" ابنة مدينة السنطة والتي نجحت فى الإبداع فى فن صناعة الخيامية بتوفير قطع منوعة منها لاستقبال شهر رمضان في حديثها لـ "ڤيتو" يرجع تاريخ صناعة الخيامية إلى العصر الفاطمي، حيث كان يستخدم القماش المزخرف في تزيين السرادقات والخيام التي تقام في المناسبات المختلفة واستمرت هذه الحرفة عبر العصور، وازدهرت في العديد من المناطق بمصر، ومنها محافظة الغربية التي اشتهرت بمهارة حرفييها في إنتاج أجمل القطع الفنية من الخيامية.

أدوات وتقنيات صناعة الخيامية

وتضيف "شيرين" أن الخيامية تعتمد على مجموعة من الأدوات البسيطة ولكنها تتطلب مهارة كبيرة لإنتاج التصاميم المتقنة ومن أبرز الأدوات المستخدمة:

القماش القطني الذي يكون عادةً باللون الأبيض أو الأسود كأساس للعمل.

وتؤكد أن المواد المستخدمة في صناعة الخيامية هي الأقمشة الملونة التي تُقص على هيئة أشكال هندسية أو نباتية وتُخيّط يدويًا والإبرة والخيط حيث تُستخدم في تثبيت الزخارف بالقماش الأساسي بطريقة التطريز اليدوي.

أهمية الخيامية في رمضان

وتضيف "شيرين" أن الخيامية رمزًا هامًا للاحتفال بـ شهر رمضان، إذ تُستخدم في تزيين الشوارع والمساجد والمنازل بألوانها الزاهية وزخارفها المميزة كما تُستخدم في صنع الفوانيس والستائر واللوحات الفنية التي تعكس روح الشهر الكريم.

تحديات تواجه صناعة الخيامية

وتشدد شيرين أنه رغم أهمية الخيامية، إلا أن هذه الحرفة تواجه عدة تحديات منها:قلة الأيدي العاملة الماهرة حيث أصبحت الحرف اليدوية أقل جذبًا للشباب وارتفاع تكاليف المواد الخام مما يؤثر على أسعار المنتجات ويجعلها أقل تنافسية.

وتابعت "شيرين" حديثها، أن صناعة الخيامية تظل في الغربية جزءًا مهمًا من التراث المصري، حيث تعكس الأصالة والفن الراقي الذي يمتد عبر العصور ورغم التحديات، لا تزال هذه الحرفة تضيء ليالي رمضان وتضيف لمسة جمالية فريدة إلى الاحتفالات الرمضانية.

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