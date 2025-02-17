الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل جنوى سلبيا أمام فينيزيا في الشوط الأول

جنوى الإيطالي، فيتو
جنوى الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة جنوى الإيطالي أمام نظيره فينيزيا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب لويجي فيراريس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

موعد مباراة جنوي ضد فينيزيا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

انطلق مباراة جنوي ضد فينيزيا في الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً وتنقلها شاشة قناة أبو ظبي بريميوم 1.
 

تشكيل جنوي أمام فينيزيا

ويدخل فريق جنوى مباراته أمام فينيزيا بتشكيل مكون من:

ليالي. سابيلي، وينتر، فاسكيز، مارتن؛ فريندروب، ماسيني، ميريتي؛ زانولي، بينامونتي، فيتينها.

فينيزيا الايطالي، فيتو
فينيزيا الايطالي، فيتو

تشكيل فينيزيا أمام جنوى

أما فريق فينيزيا فيدخل مباراة جنوى بتشكيل مكون من:

رادو؛ ماركاندالي، إيدزيس، كاندي؛ إليرتسون، بيريز، كافيجليا، بوسيو، زيربين؛ أوريستانيو، فيلا.

مباراة جنوى أمام فينيزيا

يحتل فريق جنوي حاليًا منتصف جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة بعد 24 جولة. 

ويتقدم فريق جنوي بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط، على الرغم من أن الصراع على البقاء لا يزال صعبًا. لقد واجهوا صعوبات مؤخرًا، حيث فشلوا في الفوز في آخر مباراتين، لكن أداءهم على أرضهم أكثر إيجابية، حيث فازوا في مباراتيه السابقتين على ملعب لويجي فيراريس.

فينيزيا يحاول تجنب الهبوط

في غضون ذلك، عاد فريق فينيزيا إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم ويخوض معركة لتجنب الهبوط. ويتمثل هدفهم الأساسي في الحفاظ على مكانتهم في الدرجة الأولى. بعد 24 مباراة، جمعوا 16 نقطة فقط، متخلفين عن الفريق صاحب المركز السابع عشر بخمس نقاط. هذه الفجوة مثيرة للقلق، خاصة وأن فينيسيا لم يفز بأي مباراة خارج أرضه هذا الموسم. كما يعاني الفريق من سلسلة من سبع مباريات بدون فوز، بما في ذلك هزيمتين متتاليتين. في الجولة السابقة، خسر فينيسيا 0-1 أمام روما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي جنوى الإيطالي فينيزيا ملعب لويجي فيراريس جنوى ضد فينيزيا

مواد متعلقة

تشكيل مباراة جنوى في مواجهة فينيزيا بالدوري الإيطالي

ميلان يعلن عن جولة ترويجية لكأس السوبر الإيطالي بالقاهرة

يوفنتوس يخطف فوزا مثيرا من إنتر ميلان 0/1 في الدوري الإيطالي

روما يفوز على بارما 0/1 في الدوري الإيطالي (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

ليفربول يعلن رسميا رحيل لاعبه

الأمن ينهي عملياته بقرية العفادرة بعد القضاء على محمد محسوب وأعوانه (صور)

أصبح حديث العالم، لحظة بكاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن بسبب تعرضه للتوبيخ من نائب ترامب

مصر دي كلها حلوة، من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي؟

محمد رمضان يعلن مفاجأة سارة لجمهوره

هتدفع غرامة، الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة بسبب فاتورة شهر يناير

تغيرات جديدة في أسعار زيوت سيارات موبيل خلال شهر فبراير

منوعات

المزيد

حفل زواج طفلين يبلغان 12 عاما يثير الغضب فى العراق ( فيديو)

العائلة المالكة الأردنية تحتفل بحفيدتهم الجديدة أمنية بأغنية سر السعادة

مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 17/2/2028

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم أذان الطفل وإقامة الصلاة للفرد (فيديو)

ما أفضل طريقة لاستقبال شهر رمضان؟ أسامة قابيل يوضح منظومة ثلاثية فعالة (فيديو)

هل تصفد الشياطين برمضان ولماذا يقع البعض في المعاصي؟ المفتي السابق يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية