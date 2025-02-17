الدوري الإيطالي، تعادل جنوى سلبيا أمام فينيزيا في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة جنوى الإيطالي أمام نظيره فينيزيا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب لويجي فيراريس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

موعد مباراة جنوي ضد فينيزيا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

انطلق مباراة جنوي ضد فينيزيا في الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً وتنقلها شاشة قناة أبو ظبي بريميوم 1.



تشكيل جنوي أمام فينيزيا

ويدخل فريق جنوى مباراته أمام فينيزيا بتشكيل مكون من:

ليالي. سابيلي، وينتر، فاسكيز، مارتن؛ فريندروب، ماسيني، ميريتي؛ زانولي، بينامونتي، فيتينها.

فينيزيا الايطالي، فيتو

تشكيل فينيزيا أمام جنوى

أما فريق فينيزيا فيدخل مباراة جنوى بتشكيل مكون من:

رادو؛ ماركاندالي، إيدزيس، كاندي؛ إليرتسون، بيريز، كافيجليا، بوسيو، زيربين؛ أوريستانيو، فيلا.

مباراة جنوى أمام فينيزيا

يحتل فريق جنوي حاليًا منتصف جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة بعد 24 جولة.

ويتقدم فريق جنوي بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط، على الرغم من أن الصراع على البقاء لا يزال صعبًا. لقد واجهوا صعوبات مؤخرًا، حيث فشلوا في الفوز في آخر مباراتين، لكن أداءهم على أرضهم أكثر إيجابية، حيث فازوا في مباراتيه السابقتين على ملعب لويجي فيراريس.

فينيزيا يحاول تجنب الهبوط

في غضون ذلك، عاد فريق فينيزيا إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم ويخوض معركة لتجنب الهبوط. ويتمثل هدفهم الأساسي في الحفاظ على مكانتهم في الدرجة الأولى. بعد 24 مباراة، جمعوا 16 نقطة فقط، متخلفين عن الفريق صاحب المركز السابع عشر بخمس نقاط. هذه الفجوة مثيرة للقلق، خاصة وأن فينيسيا لم يفز بأي مباراة خارج أرضه هذا الموسم. كما يعاني الفريق من سلسلة من سبع مباريات بدون فوز، بما في ذلك هزيمتين متتاليتين. في الجولة السابقة، خسر فينيسيا 0-1 أمام روما.

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