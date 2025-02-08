الأحد 09 فبراير 2025
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رياضة

تورينو يتعادل 1-1 مع جنوى في الدوري الإيطالي

تورينو الإيطالي،
تورينو الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة تورينو ضد جنوى بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب تورينو الأولمبي ضمن مواجهات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف تورينو اللاعب ورتن ثورسبي في الدقيقة 2+ 45، فيما سجل هدف التعادل لجنوى اللاعب أندريا بينامونتي في الدقيقة 68.

 

تشكيل تورينو أمام جنوى

دخل فريق تورينو المباراة بتشكيل يضم كل من:

فانيا ميلينكوفيتش سافيتش - فالنتينو لازارو - سيباستيان والوكويتش - جويليرمو ماريبان - ساؤول كوكو - بورنا سوسا - نيكولا فلاشيتش - صامويل ريتشي - أدريان تاميز - يان كاراموه - تشي آدمز.

جنوى الإيطالي، فيتو
جنوى الإيطالي، فيتو

تشكيل جنوى أمام تورينو

دخل فريق جنوى المباراة بتشكيل مكون من:

نيكولا ليلا - ستيفانو سابيلي - يوهان فاسكيز - ألان ماتورو - أرون مارتن - مورتن ثورسبي - ميلان بادلي - مورتن فريندروب - فيتينيا - أندريا بينامونتي - فابيو ميريتي

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع تورينو رصيده من النقاط إلى 28 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات 

في المقابل، ارتفع رصيد جنوى عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر، بعدما 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 10 مواجهات 

نابولي يتصدر الدوري الإيطالي

يتصدر نابولي قمة ترتيب الدوري الايطالي 2025 بعد الجولة الـ 23 برصيد 54 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان.

 

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