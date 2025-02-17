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رياضة

حكام مباراتي غدا الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش أمام زد

مباراة غزل المحلة أمام المصري

غادر الفريق الأول لنادي غزل المحلة ظهر اليوم معسكره في القاهرة، متوجهًا إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة النادي المصري البورسعيدي غدًا على استاد برج العرب، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة غزل المحلة والمصري

ويلتقي غزل المحلة مع نظيره المصري غدًا الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الدوري.  

 

رابطة الأندية تقرر نقل مباراة المصري وغزل المحلة إلى إستاد الجيش ببرج العرب

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات بـرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة لتقام على استاد الجيش ببرج العرب  بدلًا من إقامتها على ستاد السويس الجديد وذلك في موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.

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