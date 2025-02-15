المصري يبدأ استعداداته لمواجهة غزل المحلة بالدوري

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم السبت مرانه على الملعب الفرعي لاستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره غزل المحلة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

رابطة الأندية تقرر نقل مباراة المصري وغزل المحلة إلى ستاد الجيش ببرج العرب

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تخطرها من خلاله بنقل مباراة الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق غزل المحلة لتقام على ستاد الجيش ببرج العرب بدلًا من إقامتها على ستاد السويس الجديد وذلك في موعدها المحدد سلفًا في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الثامن عشر من فبراير الجاري.

المصري يفوز على تليفونات بني سويف بخمسة أهداف لهدف

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق تليفونات بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ستاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته التي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد.

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