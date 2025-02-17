الدوري المصري، فادي فريد رجل مباراة الاتحاد والجونة

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز فادي فريد بأفضل لاعب في مباراة فريقه الإتحاد السكندري أمام الجونة.

ونجح فادي فريد في إحراز هدف فوز الاتحاد السكندرى على الجونة، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز

فادي فريد رجل مباراة الاتتحاد السكندري أمام الجونة، فيتو

الإتحاد يتخطى الجونة بهدف فادي فريد

حقق الاتحاد السكندري فوزا قاتلا أمام الجونة، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح لاعب الاتحاد فادي فريد في خطف هدف قاتل لزعيم الثغر في مرمى الجونة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمباراة الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

المهدي سليمان - أحمد أيمن - محمود شبانة - عبدالله بكري- كريم الديب - سمير فكري - محمد المغربي - هشام بلحة - عمرو جمعه - مورو ساليفو - شكري نجيب.

البدلاء: صبحي سليمان - مؤمن شريف - يوسف أسامة - عبد الغني محمد - أحمد الشيمي - فادي فريد - فان ديرك - محمود علاء - مصطفى إبراهيم.

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