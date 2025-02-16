الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

الاتحاد السكندري يدعم الخطيب: أحد أساطير الكرة المصرية عبر التاريخ

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

تمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الشفاء لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد كشفه عن معاناته من أحد الأمراض التي ستبعده عن القلعه الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وجاءت رسالة الاتحاد إلى الخطيب كالتالي:

“خالص التمنيات القلبية بتمام الشفاء من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأحد أساطير الكرة المصرية عبر التاريخ، وأن يتعافى سريعا إلى أسرته الكريمة وجماهيره ومحبيه”.

مرض محمود الخطيب 

أكد الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه المذاع على قناة الأهلي، أن الخطيب يعاني منذ مدة من آلام في الظهر والقدم، إضافة إلى مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ.

كما قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامها النادي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، إنه يعاني من ظروف صحية، مؤكدًا أنه سافر للعلاج خارج مصر وعند عودته أخبر زملاءه أنه يحتاج إلى إجازة طويلة نظرًا لظروفه.

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الخطيب الأهلي الاتحاد الاتحاد السكندري

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