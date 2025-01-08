الأربعاء 08 يناير 2025
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رياضة

الاتحاد السكندري يحيل ملف الصفقات الجديد إلى طلعت يوسف

طلعت يوسف، فيتو
طلعت يوسف، فيتو

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، إحالة ملف الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم، إلى طلعت يوسف المدير الفني الجديد، الذي تولى المهمة خلفا للقبرصي بابا فاسيليو، حتى يقوم بتحديد المراكز التي تحتاج إلى الدعم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية 

طلعت يوسف مديرا فنيا لفريق الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تكليف الكابتن طلعت يوسف بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته.

تشكيل الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السكندري، تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة طلعت يوسف، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة وجاء على النحو التالي:

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق كالتالي:

طلعت يوسف – مديرًا فنيًا للفريق

منير عقيلة – مدربًا عامًا

محمد لطفي – مدربًا

محمد سعد – مخطط أحمال

السيد السويركي.. مدرب للحراس


إقالة بابا فاسيليو من الاتحاد السكندري

 أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد خروج الفريق من مسابقة كأس مصر علي يد فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”.

 

 

 حقق فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”، كبرى مفاجآت مسابقة كأس مصر حتى الآن، بالفوز على الاتحاد السكندري بملعبه ووسط جماهيره باستاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، لينتزع بجدارة بطاقة التأهل لدور الـ16، ويطيح بسيد البلد خارج البطولة من دور الـ32.

 

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