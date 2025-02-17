المقاولون 2007 يفوز على غزل المحلة في عقر داره برباعية

فاز فريق المقاولون العرب مواليد 2007 على فريق غزل المحلة بنتيجة 4 - 2، في مباراة أقيمت على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وشهدت المباراة تألق اللاعب يوسف صابر الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، حيث أحرز الهدف الأول بعد مرور 9 ثوانٍ من بداية المباراة، ليكون أسرع هدف في بطولات الناشئين. كما سجل يوسف صابر الهدفين الثاني والثالث، بينما أضاف زميله يوسف رمضان الهدف الرابع.

هذا الفوز يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن يسري عبدالغني رئيس القطاع، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، بالإضافة إلى الجهاز الفني، بقيادة الكابتن أحمد سعيد، ويساعده الكابتن مصطفى مارين مدربا، والكابتن سيد جاد مدربا لحراس المرمى، والكابتن محمد صبري مخطط الأحمال، بالإضافة إلى الكابتن علاء سعد إداري الفريق، وأخصائي العلاج الطبيعي إسلام سعد.

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