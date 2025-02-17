ميلان يعلن عن جولة ترويجية لكأس السوبر الإيطالي بالقاهرة

أعلن ميلان الإيطالي عن جولة ترويجية لكأس السوبر الإيطالي التي توج بها مطلع العام الحالي بعد الفوز المثير على غريمه إنتر 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الشركة المسئولة عن جولة الترويج للكأس في بيان، اليوم الإثنين، إن النسخة الأصلية للسوبر الإيطالي سوف تكون في جولة بالرياض ودبي والقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري.

وأضاف بيان الشركة: "يرغب ميلان في منح فرصة لمشجعيه بالشرق الأوسط لالتقاط صور تذكارية مع نسخة الكأس".



وأوضحت: "لا تقتصر عودة إيه سي ميلان إلى المنطقة مع كأس السوبر الإيطالية على كونها مجرد جولة استعراضية، بل تشكل احتفالا بإرث النادي العالمي وعلاقته المتنامية مع جماهيره، وستحط جولة الكأس رحالها مع مجموعة مختارة من متاجر بوما الرئيسية في دبي والرياض والقاهرة، حيث ستتيح للمشجعين فرصة الاقتراب من أحد أشهر الجوائز في عالم الكرة الإيطالية والتفاعل مع أيقونة النادي (ديدا) أحد الركائز المهمة في مسيرة ميلان الحافلة بالانتصارات".

وأضافت: "تبدأ جولة النسخة الاصلية للكأس يوم 20 فبراير بالرياض ثم يوم 22 فبراير بدبي وأخيرا يوم 24 من نفس الشهر بالقاهرة ".

وقالت الشركة إن أهمية الجولة تتزايد لأنها تواكب مناسبة مهمة وهي احتقال إيه سي ميلان بمرور 125 عاما على تأسيسه، هذا الموسم.

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