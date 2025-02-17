مانشستر سيتي لا يعرف الهزيمة مع حكم مباراة ريال مدريد

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي "يويفا" تعيين الحكم الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة مباراة الإياب في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بمساعدة الهولندي دينيس هيجلر في غرفة حكم الفيديو المساعد "فار".

وأكد اليويفا أن الطاقم التحكيمي سيضم المساعدين الرومانيين ميهاي ماريكا، وفيرينتس تونيوجي، والحكم الرابع هوراتيو فيسنيك، فيما سيكون البولندي توماش كفياتكوفسكي مساعدا لحكم الفيديو.

وسبق أن أدار كوفاتش، 39 عاما، لمانشستر سيتي 3 مباريات فاز فيها جميعا، فيما أدار للريال مباراتين، خسر في واحدة منها على ملعب السيتي، وفاز في الأخرى هذا الموسم.



كان الحكم الروماني قد أدار ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال موسم "2021-2022" في ملعب الاتحاد بمانشستر، حيث فاز فريق بيب جوارديولا 4-3، قبل أن يقلب الريال الطاولة في الإياب بالفوز 3-1 بفضل ثنائية البرازيلي رودريجو في الدقيقتين (90، 91)، وهدف كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 95، ليتأهل إلى النهائي الذي توج فيه باللقب الـ14 على حساب ليفربول في باريس (1-0).

وفي الموسم الحالي، أدار كوفاتش مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في 22 أكتوبر ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، والتي شهدت انتفاضة لفريق كارلو أنشيلوتي ليفوز 5-2 بعد تأخره 0-2 في الشوط الأول، بأهداف من روديجر ولوكاس فاسكيز وثلاثية للبرازيلي فينيسيوس، الذي نال بطاقة صفراء بعد هدفه الثالث.

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