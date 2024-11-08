الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم
كشفت الملكة رانيا العبدالله، اليوم الجمعة، عن صورة جديدة لحفيدتها إيمان بنت الحسين، خلال مشاركة الجدة في اجتماع عبر تطبيق التواصل بالفيديو (زووم).
وظهرت الملكة رانيا في الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي في "إنستجرام" تحمل الطفلة الصغيرة بيديها بينما تجري محادثة عبر اللابتوب.
وأوضحت الملكة رانيا تفاصيل ذلك الظهور الجديد للحفيدة إيمان التي تحظى أخبارها بشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في تعليق "أول اجتماع زووم للغالية الصغيرة إيمان الأسبوع الماضي".
حفيدة الملكة رانيا
وسرعان ما جذبت الصورة الجديدة تفاعلًا كبيرًا وسيلًا من التعليقات على حساب الملكة رانيا التي تنشر بين الحين والآخر صورًا مشتركة تجمعها بحفيدتها في اجتماعات العائلة.
وتبلغ الطفلة الرضيعة من العمر، 3 شهور تقريبًا، وهي المولودة الأولى لولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة.
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