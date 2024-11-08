الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

الملكة رانيا،فيتو
الملكة رانيا،فيتو

كشفت الملكة  رانيا العبدالله، اليوم الجمعة، عن صورة جديدة لحفيدتها إيمان بنت الحسين، خلال مشاركة الجدة في اجتماع عبر تطبيق التواصل بالفيديو (زووم).

وظهرت الملكة رانيا في الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي في "إنستجرام" تحمل الطفلة الصغيرة بيديها بينما تجري محادثة عبر اللابتوب.

وأوضحت الملكة رانيا تفاصيل ذلك الظهور الجديد للحفيدة إيمان التي تحظى أخبارها بشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت في تعليق "أول اجتماع زووم للغالية الصغيرة إيمان الأسبوع الماضي".

حفيدة الملكة رانيا

وسرعان ما جذبت الصورة الجديدة تفاعلًا كبيرًا وسيلًا من التعليقات على حساب الملكة رانيا التي تنشر بين الحين والآخر صورًا مشتركة تجمعها بحفيدتها في اجتماعات العائلة.

وتبلغ الطفلة الرضيعة من العمر، 3 شهور تقريبًا، وهي المولودة الأولى لولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة.

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفًا حيويًّا في غور الأردن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحسين بن عبدالله الثاني العراق الملكة رانيا الأردن

مواد متعلقة

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

وزير التموين يستعرض التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي أمام منتدى الأردن

إصابة 21 طالبًا إثر تحطم حافلة مدرسية في الأردن

الأكثر قراءة

سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل

المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو بعد حديث جالانت عن الحدود المصرية

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

الجيزة تبدأ في إنشاء كوبري جديد فوق ترعة المريوطية (صور)

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

سر تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر إلى الغد

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

الأمير ويليام معترفا: هذا العام " الأصعب" في حياتي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

أسعار التبغ المسخن بالأسواق اليوم الجمعة 8/11/2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الجوارح خاضعة لإرادة الإنسان؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بفك الكرب وسداد الديون

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads