التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، التشخيص المبدئي لإصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق والتي تعرض لها في مباراة بتروجت في الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن التشخيص المبدأي لإصابة زيزو هو شد في العضلة الخلفية.

وواصل: "زيزو سيخضع لكشف طبي غدا لتحديد حجم الإصابة ومعرفة موقفه من مباراة القمة أمام الأهلي القادمة".

الزمالك يتعادل مع بتروجت

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

تشكيل الزمالك لمواجهة بتروجت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل بتروجت لمواجهة الزمالك

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حارس المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي

الهجوم: إسماعيل بامبا – رشاد المتولي – بدر موسى

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